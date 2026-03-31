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Cinema, al via il tour mondiale de “Il Diavolo Veste Prada 2″
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Cinema, al via il tour mondiale de “Il Diavolo Veste Prada 2″

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Roma, 31 mar. (askanews) – Meryl Streep e Anne Hathaway hanno dato il via al tour mondiale del nuovo film 20th Century Studios “Il Diavolo Veste Prada 2” a Città del Messico, negli spazi de La Casa Azul, Museo Frida Kahlo. La sessione di Q&A è stata seguita da una proiezione di alcune scene del film al Museo Anahuacalli dove sono stati presentati, con una sfilata ispirata al film, capi d’archivio di rinomati stilisti messicani. Città del Messico è stata la prima tappa di un tour che proseguirà nelle sole città di Tokyo, Seul e Shanghai, per poi proseguire con la prima mondiale del film a New York e per concludersi con la premiere europea a Londra.

Dopo ogni evento sarà disponibile il lookbook con la raccolta di tutti gli outfit indossati dal cast nel corso del tour. A quasi vent’anni dalle loro celebri interpretazioni nei panni di Miranda, Andy, Emily e Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano nelle eleganti strade di New York City e nei lussuosi uffici di Runway nel tanto atteso sequel del fenomeno del 2006 che ha segnato una generazione. Il film riunisce il cast originale con il regista David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna, e introduce una serie di personaggi nuovi, tra cui Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen e B.J. Novak. Tracie Thoms e Tibor Feldman riprendono i loro ruoli di “Lily” e “Irv” dal primo film.

“Il Diavolo Veste Prada 2” è prodotto da Wendy Finerman, con Michael Bederman, Karen Rosenfelt e Aline Brosh McKenna come executive producer. Il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 29 aprile. (è già possibile prenotare i biglietti online sul sito thedevilwearsprada.it).

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