cinema,-anica:-è-cambiato-tutto-ma-crisi-è-alle-spalle

Pubblico è diventato più selettivo ma anche più entusiasta rispetto al passato

Roma, 2 lug. (askanews) – “Disney ha creduto nel mercato italiano ed ha lanciato Inside Out 2 nelle sale, nonostante i concomitanti Europei di calcio, vincendo una grande sfida e rendendo questo giugno il migliore di tutti i tempi. L’Italia si è classificata al sesto posto nel mondo e al secondo in Europa per incasso del film Inside Out 2. Il primo semestre si è chiuso con +6% rispetto allo stesso periodo del 2023 e Inside Out 2 è stato l’incasso più altro di tutti i tempi per un film di animazione in Italia: numeri importanti che ci proiettano verso il secondo trimestre e soprattutto verso il 2025 con ottimismo, grazie anche a produzioni nazionali di altissimo livello”. Lo ha detto Luigi Lonigro, presidente dell’Unione Distributori Anica nel corso del saluto dei presidenti di Cine’.

“La crisi – ha poi detto Benedetto Habib, presidente dell’Unione dei Produttori Anica – è alle spalle, fortunatamente, ma non è vero che non è cambiato nulla perché il nostro mondo è in continua trasformazione, a partire dal pubblico, che è diventato più selettivo ma anche più entusiasta rispetto al passato. Il nostro compito, in Italia come nel resto del mondo, è cercare di anticipare i gusti delle persone, analizzando, sperimentando rischiando. Cambia il pubblico, cambiamo noi, cambiano le sale, per continuare a offrire emozioni, cultura e divertimento al pubblico”.