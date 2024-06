cinema,-dal-23-al-27-luglio-al-via-sedicesima-edizione-del-marateale

Quest’anno ospite d’onore l’attrice Martina Stella

Roma, 13 giu. (askanews) – Al via la sedicesima edizione del festival cinematografico “Marateale – Premio Internazionale Basilicata”, che si terrà dal 23 al 27 luglio nella suggestiva “perla del Tirreno”. Tra le celebrità annunciate figurano Vanessa Incontrada, Elena Sofia Ricci, Raoul Bova e Maria Grazia Cucinotta. Ospite speciale l’attrice Martina Stella: “Io sono veramente molto, molto felice. Gravissimo che non sono venuta prima a Maratea, ma devo recupero. Sono anni che volevo venire a questo festival proprio perché credo che sia un’iniziativa molto, molto importante soprattutto per il nostro cinema e per i giovani. Quindi a breve ritornerò”.Poco meno di 3mila opere, tra lungometraggi e corti, inviate da110 nazioni, sono state proposte per le tre sezioni della manifestazione: “Green Award”, “Marateale in short” e “Marateale in school”.Frecciarossa, per il quarto anno consecutivo, sarà il partner principale della “Marateale”. Intanto Trenitalia per l’estate prevede un numero di viaggiatori in crescita come spiega l’amministratore delegato, Luigi Corradi: “La stagione sta andando molto bene. Devo dire che è iniziata con una primavera già in crescita rispetto all’anno scorso, con un maggio che ha tenuto questi livelli di crescita. Ci aspettiamo un’estate come come è già adesso a giugno in ulteriore crescita e questo è il nostro obiettivo per una crescita del turismo di circa il10% rispetto all’anno scorso”.Per il terzo anno consecutivo, all’interno del Marateale verrà dato ampio spazio al progetto “Young Blood”, per promuovere i giovani talenti Under 30.