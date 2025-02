Cinema, Fino alla fine di Muccino apre il Filming Italy-Los Angeles

La decima edizione dal 19 al 22 febbraio

Roma, 7 feb. (askanews) – Sarà “Fino alla fine” di Gabriele Muccino il film d’apertura della decima edizione di Filming Italy – Los Angeles, che si terrà dal 19 al 22 febbraio a Los Angeles. Il regista presenterà il film al pubblico del DGA Theater, in anteprima assoluta per l’America e per l’occasione riceverà il Filming Italy Best Director Award. Insieme a lui sul palco la giovane protagonista del film, l’attrice americana Elena Kampouris, a cui verrà consegnato il Filming Italy Rising Star Award.

Il film, che conta sulla partecipazione di un cast giovane e di talento, che comprende Saul Nanni, Lorenzo Richelmy, Enrico Inserra, Francesco Garilli e Ruby Kammer, sarà distribuito negli Stati Uniti da Vertical a maggio del 2025.

Tiziana Rocca, fondatrice e direttrice artistica del Festival, ha dichiarato: “Sono particolarmente felice di inaugurare la decima edizione del Filming Italy – Los Angeles con ‘Fino alla fine’ di Gabriele Muccino, un regista che stimo moltissimo e che rappresenta un’eccellenza del cinema italiano. Ed è proprio questo uno degli obiettivi principali del Festival, far conoscere e promuovere le opere migliori e gli artisti più brillanti del nostro Paese anche all’estero. Anche se Gabriele qui negli Stati Uniti gode già di grande fama ed è molto apprezzato dal pubblico”.

Il Filming Italy – Los Angeles è creato e diretto da Tiziana Rocca, Agnus Dei, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles diretto da Emanuele Amendola, in collaborazione con APA (Associazione Produttori Audiovisivi), sotto gli auspici del Consolato Generale d’Italia a Los Angeles e in collaborazione con ITA (Italian Trade Agency). Il Festival, oltre a promuovere l’Italia come set cinematografico e ponte tra la cultura italiana e americana, sostiene la crescita culturale italiana attraverso il suo cinema, l’internazionalizzazione dei prodotti dell’audiovisivo italiani e supporta le relazioni interculturali tra i vari registi, produttori ed artisti.