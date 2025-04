cinema-in-lutto,-morto-angelo-longoni:-il-regista-era-malato-da-tempo

(Adnkronos) – Lutto nel mondo del cinema italiano. È morto a Roma, dopo una lunga malattia, il regista Angelo Longoni, che aveva diretto film come ‘Uomini senza donne’ (1996) e ‘Naja’ (1997) e fiction per la tv come ‘Caravaggio’ (2008) e ‘Un amore di strega’ (2009), oltre ad un’infinità di spettacoli teatrali. La notizia si è diffusa rapidamente sui social, con i messaggi di cordoglio di diversi colleghi del mondo del cinema. “Ci ha lasciati un gentiluomo”, ha scritto su Facebook il regista Stefano Reali.

Longoni aveva 68 anni, era Nato a Milano il 19 ottobre del 1956, si era diplomato alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano e si era formato come attore con l’insegnante Mario Gonzalez del Conservatorio di Parigi. Dopo aver lavorato per alcuni anni come attore, aveva firmato testi e regie teatrali, televisive e cinematografiche, ed ha pubblicato romanzi e racconti. È stato anche insegnante di recitazione, drammaturgia, sceneggiatura e regia.

È stato fondatore del Cendic (Centro Nazionale Drammaturgia Italiana Contemporanea). Aveva fondato la società ‘Wake Up produzioni’ che si occupa di cinema, teatro e formazione. Lascia tre figlie, Margherita, Stella e Beatrice, e la moglie, l’attrice e regista Eleonora Ivone.