cinema,-moretti,-pavone-e-arrighini-presentano-“quasi-a-casa”-a-roma

Introducono il film in sala il 5 dopo il passaggio a Venezia

Roma, 3 set. (askanews) – Dopo aver inaugurato le Notti Veneziane, sezione realizzata dalle Giornate degli Autori in accordo con Isola Edipo lo scorso 29 agosto nell’ambito della 81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, “Quasi a casa”, esordio alla regia di Carolina Pavone, arriva in sala dal 5 settembre, distribuito da Fandango e Circuito Cinema. La regista, la protagonista Maria Chiara Arrighini e il produttore Nanni Moretti introdurranno il film in sala a Roma giovedì alle ore 20 al Cinema Nuovo Sacher, alle 21 al Cinema 4Fontane e alle ore 22 al Cinema Nuovo Sacher.

Un racconto di formazione interpretato da Lou Doillon, Maria Chiara Arrighini, al suo primo film, Stefano Abbati, Michele Eburnea e con la partecipazione di Francesco Bianconi; musiche di Coca Puma.

Arriva un momento nella vita in cui dobbiamo iniziare a capire quale sia il nostro posto nel mondo. Caterina (Maria Chiara Arrighini) ha vent’anni e potrebbe averlo scoperto: vuole fare la musicista, ma è paralizzata dalla paura e dall’insicurezza. Un’estate conosce il suo idolo, la cantante francese Mia (Lou Doillon). È l’inizio di un rapporto complesso, che accompagnerà Caterina negli anni e le permetterà finalmente di sentirsi a casa. Quasi.

Prodotto da Marta Donzelli, Nanni Moretti, Gregorio Paonessa e Rai Cinema, il film è una produzione Sacher Film e Vivo Film con Rai Cinema. Le vendite internazionali sono curate da Totem Films.