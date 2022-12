“Cinema on Ice” sotto l’albero: auguri natalizi dei campioni del cast

A Torino il 25 febbraio

Roma, 22 dic. (askanews) – A pochi giorni dalle festività natalizie, arrivano gli auguri dei campioni del cast di “Cinema on Ice”, lo show che unisce colonne sonore iconiche a performance da brividi sul ghiaccio e che il 25 febbraio 2023 accenderà i riflettori a Torino, la città dove è nato il cinema italiano, puntandoli sulla pista del Palavela, considerata unanimemente la pista di pattinaggio più bella d’Italia sede del Grand Prix Figure Skating Final 2022.

Gli auguri di alcuni campioni del cast stellare – dai coreografi dello show, i campioni del mondo Anna Cappellini e Luca Lanotte, medaglia d’Oro nel pattinaggio di figura alle Universiadi di Torino 2007, alla coppia francese, Oro alle Olimpiadi 2022, Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron passando per la campionessa del mondo “regina del ghiaccio” Carolina Kostner, il giovane talento Daniel Grassl e la bella neo coppia di artistico Lucrezia Beccari e Matteo Guarise – uniti per augurare buone Feste e invitare tutti allo show che il prossimo 25 febbraio illuminerà Torino.

Del resto, quale regalo migliore da mettere sotto l’albero se non una serata che farà battere il cuore? Perfetto per gli appassionati del pattinaggio ma anche del cinema e dello spettacolo, quest’anno a Natale regala(ti) “Cinema on Ice”: un biglietto è un regalo da condividere con chi vuoi.

Anna Cappellini e Luca Lanotte: “Vi auguriamo di cuore che questo Natale troviate sotto l’albero tanta serenità, noi faremo la nostra parte preparando per voi emozionanti coreografie. Sara’ uno spettacolo “unico” mai visto prima: cast stellare, splendidi costumi e fantastiche musiche arrangiate appositamente per questo show. “Cinema on Ice” è sinonimo del Made in Italy: classe, eleganza e competenza. Vi aspettiamo!”.

Daniel Grassl: “Buone feste e buon anno nuovo! Vi posso anticipare che a “Cinema on Ice” mi esibirò sulla colonna sonora de “Il Gladiatore”. Mi piace tantissimo sia il brano che il film perché rispecchia molto la mia personalità guerriera: mi è capitato spesso in gara di combattere fino all’ultimo, anche nelle condizioni peggiori. Vi emozioneremo”.

Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron: Pensiamo sia molto bello che gli organizzatori di “Cinema on Ice” siano attenti al nostro ecosistema e al rispetto dell’ambiente! Spesso durante le competizioni ci regalano delle borse con gadget che sfortunatamente dobbiamo buttare via perché non ci servono o perché non stanno in valigia e ci sentiamo molto in colpa. È un gesto gentile e lo apprezziamo tantissimo ma il più bel regalo per noi è esibirci, non ci servono altri regali! Non vediamo l’ora di poter salutare i nostri fan italiani e interagire con loro a “Cinema on Ice”. Buon Natale e buone feste a tutti voi! È un periodo impegnativo per noi ma riusciremo a passarlo con amici e famiglia, finalmente. Auguriamo a tutti voi di fare lo stesso e di godervi le vacanze!”.

Carolina Kostner: “Anche da parte mia, tantissimi auguri di Buone feste e felice anno nuovo a tutti! Vi aspetto nell’Ice Carpet del PalaVela, regalatevi e regalate ai vostri cari una serata da sogno”.

Lucrezia Beccari e Matteo Guarise: “Auguriamo a tutti un felice e sereno Natale. Ci vediamo a Torino il 25 febbraio alla prima mondiale di Cinema on Ice! Non potete perdervi un’occasione del genere nella pista olimpica del PalaVela, dove musica, arte, sport, cinema e spettacolo si fondono insieme. Sicuramente, essendo uno spettacolo a 360 gradi, è adattato a spettatori di ogni età. Uno splendido regalo di Natale per voi e per i vostri cari. Vi aspettiamo a Torino”.

IL PROGRAMMA

Dai capolavori del Maestro Ennio Morricone, come “C’era una volta in America”, “Mission” e “Giù la testa”, ai grandi film che hanno fatto la storia del cinema, tra i quali “Star Wars”, “Titanic” e “Il Gladiatore”: una sublime contaminazione tra cinema, sport, arte, musica e natura che regalerà al pubblico presente un format di spettacolo unico al mondo.

“Cinema on Ice” è prodotto da ProdeaGroup con la direzione artistica di Opera on Ice e promosso dal Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino e il Palavela, tempio italiano del pattinaggio su ghiaccio, sede ufficiale del CUS Torino Pattinaggio su Ghiaccio e sede di gara delle discipline di short track e pattinaggio di figura alla prossima Universiade di Torino 2025.

“CINEMA ON ICE”: IL PRIMO EVENTO MONDIALE COMPENSATO

Grazie ad EVENT GREEN verrà calcolata la carbon footprint al fine di rendere l’evento ad impatto ambientale positivo, attraverso l’utilizzo dell’algoritmo e software EGEV che determina scientificamente la quantità di CO2 prodotta sulla base dei consumi generati dall’evento stesso e che successivamente verrà compensato con progetti di ripristino ambientale. Event Green è la prima società al mondo titolare di un Software in grado di calcolare l’impronta ambientale di un evento.

L’evento è sostenuto da 4Elements AssociAction in collaborazione con la Fondazione ICE MEMORY, un grandissimo progetto internazionale sulla memoria del ghiaccio capitanato da CNR Italiano e CNRS Francese. L’obiettivo di “Cinema on Ice” è volto a raccogliere fondi e raccontare come, attraverso lo sport, lo spettacolo e i talent del Cinema e dello Sport, che sfileranno nell’Ice Carpet dell’evento, si possa sensibilizzare concretamente il grande pubblico al rispetto dell’ambiente. Nel prezzo del biglietto è incluso 1 euro di donazione che l’organizzatore verserà all’Associazione.

