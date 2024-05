Cinema, Seydou Sarr: Matteo Garrone ha mostrato realtà dei migranti

Il protagonista di “Io Capitano” all’incontro per i David al Colle

Roma, 3 mag. (askanews) – “Per me è un grande onore e un piacere partecipare a questa edizione dei David di Donatello. Speriamo di avere un premio. Sono appena tornato in Italia, ero in Senegal per fare delle proiezioni del film nei villaggi. Speriamo che il film si possa vedere ancora e ancora. Matteo ha fatto questo film per mostrare la realtà, cosa succede nel deserto e in mare”. A parlare è Seydou Sarr, il giovane protagonista del film di Matteo garrone, “Io Capitano”, a margine dell’incontro al Quirinale dei candidati ai David di Donatello con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.