cinema,-sonia-bergamasco-il-29-a-lucera-per-“les-rencontres-du-sud”

Roma, 27 lug. (askanews) – Sarà Sonia Bergamasco, attrice e regista teatrale e cinematografica, ad aprire martedì 29 luglio, alle 19, la terza edizione de Les Rencontres du Sud, il format ideato e curato da Giada e Antonio Petrone, e prodotto da Carta Matta Studio, in cui donne e uomini dalla vita straordinaria raccontano la loro avventura creativa alla platea intima de Le Foglie di Acanto- Centro per le arti e struttura ricettiva di qualità a Lucera (Foggia). Sonia Bergamasco “battezza” artisticamente l’edizione 2025 de Les Rencontres du Sud (Gli incontri del Sud) che nelle precedenti edizioni hanno avuto ospiti illustri come Andrés Neumann – produttore teatrale di respiro mondiale, coi suoi racconti sul teatro convissuto con star del valore di Peter Brook, Kantor, Pina Busch, Gassman, Mastroianni e Fo -, Paolo Glisenti – giornalista e manager internazionale, ideatore e curatore del progetto milanese vincitore per EXPO 2015, e commissario generale per il padiglione Italiano di Expo Dubai 2020 – e l’attore Fabrizio Gifuni, che ha raccontato i suoi 30 anni carriera culminati con il suo secondo David di Donatello per la mirabile interpretazione di Aldo Moro in Esterno Notte di Marco Bellocchio. Sino ad arrivare ad una nuova figura dalla vita straordinaria, appunto Sonia Bergamasco, la quale, a Le Foglie di Acanto, nell’antica Lucera, verrà a raccontare la sua avventura creativa. La sentiremo probabilmente parlare dei suoi esordi con Carmelo Bene che l’ha diretta in Pinocchio; del ruolo della musica nel suo lavoro; del corpo e della voce di una attrice; delle opere come regista teatrale e cinematografica come il suo ultimo film documentario su Eleonora Duse. “Questo progetto lo abbiamo ideato e lo realizziamo per condividere con la comunità locale e internazionale i momenti di crescita e di ispirazione che l’incontro con questi maestri ci offre – dicono i due organizzatori, i fratelli Giada e Antonio Petrone – E ci piace l’idea che personaggi dalla vita straordinaria, possano raccontarsi nell’intimità di uno spazio domestico”. La biografia di Sonia Bergamasco Sonia Bergamasco (Milano, 1966), pianista diplomata al Conservatorio Verdi e attrice formatasi alla Scuola del Piccolo, vive da sempre l’incontro fra musica e parola. Debutta con Giorgio Strehler, poi con Carmelo Bene (Pinocchio) e, negli anni, è diretta da Antonio Latella, Thomas Ostermeier, Jan Fabre, Theodoros Terzopoulos. Premi Duse e Ubu l’accreditano fra le voci più radicali del palcoscenico europeo: indimenticabile Martha in Chi ha paura di Virginia Woolf? (Ubu, Le Maschere, Hystrio/Anct 2022). Da regista intreccia testo e partitura: Il ballo, L’uomo seme, Louise e Renée (Piccolo Teatro 2017) e Le nozze di Figaro per il Maggio Musicale 2019. Nel 2025 è Elettra al Teatro Greco di Siracusa e Pompei. Come cantante attrice Bergamasco è Elvira ne Il dissoluto assolto di Azio Corghi (Lisbona, Scala) e voce narrante del Fidelio diretto da Zubin Mehta. Al cinema si fa notare in L’amore probabilmente (Giuseppe?Bertolucci) e conquista il Nastro d’Argento con La meglio gioventù (2004). Seguono Riccardo va all’inferno, Come un gatto in tangenziale e il campione d’incassi Quo vado (Flaiano, Ciak d’oro?2016), fino a La vita accanto (Miglior attrice Mostra de Valencia 2024). Nel 2024 esordisce alla regia con Duse, The greatest, Premio alla Carriera e Miglior Documentario a Madrid e Opera Prima ai Nastri d’Argento 2025. Tra altri riconoscimenti più recenti conquistati: Federico Fellini Platinum Award 2023 e Premio Volonté 2024. Poi Sonia Bergamasco ha pubblicato Il quaderno (La Nave di Teseo, 2022) e Un corpo per tutti (Einaudi, 2023). Arte totale in cui rigore e immaginazione si danno appuntamento in ogni gesto. Eventi di Carta Matta Per accedere a questo primo appuntamento del III Les Rencontres du Sud e agli altri eventi in programma curati da Carta Matta Studio per Le Foglie di Acanto di Lucera, è necessario essere titolari della Carta Matta Card che si acquista in loco. Gli episodi di Les Rencontres du Sud possono essere rivisti anche da casa sul canale YouTube Le Foglie Di Acanto TV. Info e prenotazioni: 3403652912. In questo 2025 Le foglie di Acanto-Centro per le arti festeggia il suo ventennale con oltre 10 eventi che vanno dal teatro ai concerti, agli incontri straordinari alle lezioni di Storia dell’Arte e non solo. Per tenersi aggiornati sui prossimi appuntamenti si consiglia di visitare le pagine social de Le foglie di Acanto-Centro per le arti e di Carta Matta. (Segue)