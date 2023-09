Cinema, storia, cronaca, arrivano podcast Lucky Red con Amazon Music

Con Edoardo Leo, Francesco Montanari, Marco Bocci

Roma, 29 set. (askanews) – Spazio alle storie con i podcast targati Lucky Red, in collaborazione con Amazon Music, un connubio che unisce la trentennale esperienza di Lucky Red nel raccontare grandi storie attraverso film e serie tv con quella di streaming service di Amazon Music. Dodici sono i podcast che affrontano temi di attualità, cinema, letteratura, cronaca nera, storia, politica e costume che hanno segnato l’Italia negli ultimi decenni. Tutti gli episodi dei singoli podcast saranno disponibili in esclusiva su Amazon Music da oggi e dal 13 ottobre anche su tutti servizi streaming di podcast.

“Ancora una volta il nostro obiettivo è questo: raccontare il mondo che ci circonda” – ha dichiarato Andrea Occhipinti. “Questa volta, però, lo facciamo attraverso i podcast e insieme a un partner importante come Amazon Music. Negli ultimi anni l’interesse per i podcast ha dimostrato di essere in costante crescita. È naturale che una realtà come la nostra inizi a investire in questa modalità di narrazione e non è detto che in futuro le strade di queste due realtà, podcast e cinema, non possano compenetrarsi e diventare l’uno il punto di partenza dell’altro”.

Si parte da “Picciotti – La mafia raccontata da Lirio Abbate” e si prosegue con “Storyboard”, dietro le quinte del cinema con Gabriele Niola; i “Maestri dell’inganno” raccontati da Valerio Bergesio; “Bad Girls – Da vittime a carnefici”, il romanzo di Antonella Bolelli Ferrera narrato da Isabella Ferrari; “Diari da un esorcismo” con Marco Bocci, ispirato ad autentici diari compilati da uno psichiatra a metà degli anni Settanta; “Le regole del venerabile – La storia del tutto autentica, tranne le parti in cui è menzognera, di Licio Gelli, il capo della loggia P2” attraverso le parole di Francesco Montanari; Edoardo Leo ci accompagna alla scoperta della vita e delle battaglie di Marco Pannella con “Giacinto”; con “Refuge” Chiara Francini ci conduce tra le storie dell’associazione Refuge LGBT; Massimiliano Griner ricostruisce l’indagine del delitto di Serena Mollicone in “Fontecupa”; il mostro di Firenze e Zodiac: quali sono le connessioni tra i due serial killer? Ne parla Luca Ward in “Zodiac e il Mostro di Firenze: la teoria dell’acqua”; tra documenti e testimonianze le incredibili verità su “Ludwig – Gli eredi del nazismo” con Laura Antonelli Carli e Nicolò Tabarelli. Infine, Asia Argento parla della nuova sessualità degli italiani attraverso un racconto divertente e leggero partendo dall’attesissima serie di Prime Video Gigolò per caso.