cinema,-tornano-i-me-contro-te:-proiezioni-speciali-con-luì-e-sofì

Dal primo giugno “Operazione Spie”, anteprima il 30 e 31 maggio

Roma, 21 mag. (askanews) – Dopo il successo dei loro primi cinque film, i Me Contro Te, tornano con una nuova avventura: “Me Contro Te Il Film – Operazione Spie” sarà al cinema dal primo giugno e in anteprima in tutte le sale il 30 e il 31 maggio.

Annunciate le date delle proiezioni speciali dedicate a tutti i piccoli fan, con Luì e Sofì che saluteranno il pubblico in sala: Roma (31 maggio The Space Parco De Medici), Napoli (1 giugno The Space Cinema Napoli), Milano e Brescia (2 giugno, Uci Cinemas Bicocca e Multisala Oz), Reggio Emilia (6 giugno Uci Cinemas Reggio Emilia), Modena (7 giugno Cinema Victoria), Faenza e Riccione (8 giugno, Cinedream Multiplex e Cinema Multiplex Cinepalace). Le prevendite sono già aperte.

L’armonia del Pianeta è minacciata dall’Alleanza dei Malvagi: il Signor S., Perfidia, Viperiana e Serpe hanno convinto il mondo intero che Sofì e Luì sono terribili criminali e solo loro, i Malvagi, sono i buoni che possono salvare l’umanità dalla cattiveria dei Me Contro Te. Ma non tutto è perduto e i Me Contro Te insieme ai loro amici dovranno trovare un modo per riportare l’armonia nel mondo.

Il film, sempre per la regia di Gianluca Leuzzi, è distribuito da Warner Bros. Pictures, da un soggetto di Luigi Calagna e Sofia Scalia, è scritto da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna, Sofia Scalia e Gianluca Leuzzi.