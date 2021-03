Cingolani: “Una società più giusta è il vero obiettivo della transizione ecologica”

ROMA – “Una società più giusta è il vero obiettivo della transizione ecologica, la ricetta giusta non ce l’ha nessuno, dobbiamo capire cosa fare”. Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, lo dice intervenendo in diretta streaming a ‘Verso la Conferenza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. Insieme per il Futuro, un rilancio Sostenibile per l’Italia’.

“La soluzione non è fermare il progresso ma nemmeno dire che in nome del progresso si può fare di tutto”, sottolinea Cingolani, nella transizione ecologica “vanno prese in esame “diverse istanze, che cambiano nel tempo”, ad esempio, “ora che usciamo dal CoViD ci sono istanze diverse da quelle che potremmo avere in un momento di grande prosperità economica”.Insomma,

