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Cinquanta anni di lotta delle donne iraniane in “A war on Women”
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Cinquanta anni di lotta delle donne iraniane in “A war on Women”

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Nel film di Raha Shiraz in anteprima al Bif&st

Roma, 24 mar. (askanews) – La regista iraniana Raha Shiraz rende omaggio a tutte le donne che nel suo Paese hanno lottato e lottano per la libertà con il film “A war on Women”, presentato in anteprima mondiale al Bif&st. Shiraz racconta cinquant’anni di resistenza femminile attraverso filmati privati, testimonianze e immagini girate clandestinamente in Iran. Dalle prime manifestazioni contro l’obbligo del velo dopo la Rivoluzione islamica del 1979 fino alle giovani che oggi rischiano la vita nelle strade, sono ormai quattro le generazioni di donne che hanno sfidato il regime degli Ayatollah.La regista è andata via dall’Iran a 10 anni, quando la mamma, un’attivista, ha dovuto scegliere la via dell’esilio. Oggi vive tra Londra e Roma e pensa che altre dovranno raccontare quello che succederà alle donne iraniane d’ora in poi. “Il cinema diventa una documentazione della loro lotta e di tutto quello che stanno facendo per combattere questo regime, diventa un tipo di documentazione che rimane per sempre – ha spiegato l’autrice – io sono comunque una persona che vive fuori dall’Iran e sento che è una cosa di cui non posso parlare io che non sono in quel Paese, questa è la loro storia”. Alla domanda se l’Occidente abbia fatta abbastanza per sostenere la lotta delle iraniane per la libertà negli ultimi 50 anni ha risposto: “Potevamo fare molto di più, potevamo far vedere che eravamo al loro fianco, che le guardavamo, però purtroppo questa è una cosa che non è stata fatta”.

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