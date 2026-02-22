domenica, 22 Febbraio , 26
cinque-campi-da-golf,-12-caminetti,-128-stanze:-come-e-fatta-la-tenuta-di-mar-a-lago,-residenza-privata-di-trump
Cinque campi da golf, 12 caminetti, 128 stanze: come è fatta la tenuta di Mar-a-Lago, residenza privata di Trump

Cinque campi da golf, 12 caminetti, 128 stanze: come è fatta la tenuta di Mar-a-Lago, residenza privata di Trump

MondoCinque campi da golf, 12 caminetti, 128 stanze: come è fatta la tenuta di Mar-a-Lago, residenza privata di Trump
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Ci sono cinque campi da golf, piscine e anche tre rifugi anti-bomba nella residenza privata di Donald Trump di Mar-a-lago, a Palm Beach, in Florida. Oggi la dimora privata del presidente Usa, che si trova all’interno di un lussuoso resort che si affaccia sul mare di Palm Beach (ma a zona della villa di Trump è completamente separata e non è accessibile agli altri ospiti del club), è al centro della notizia del giorno: l’uccisione di un 20enne che era penetrato nella proprietà privata con un fucile e una tanica di benzina ed è stato colpito e ammazzato dagli agenti del Secret Service.

Ma come è fatta la lussuosa villa di Trump? I numeri sono da capogiro: ci sono 128 stanze, 58 camere da letto, 33 bagni, numerosi tavoli in marmo, 12 caminetti. Trump ha acquistato questa villa, costruita negli anni Venti dall’imprenditrice di cereali Marjorie Merriweather Post (allora la donna più ricca d’America) nel 1985, pagandola 8 milioni di dollari. La villa di Mar-a-lago è considerata monumento storico nazionale.Perchè la villa si chiama Mar-lago? È un nome spagnolo, che significa ‘dal mare al lago’: questo perchè l’area della lussuosa residenza, che si estende per 17 acri (l’equivalente di quasi 7 ettari), va da Palm Beach, sull’Oceano Atlantico, fino alla laguna di Lake Worth.

(Foto dal sito https://www.maralagobeachhouse.com/)
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.