PALERMO – Cinque cardellini della specie protetta ‘Carduelis Carduelis’, della famiglia dei ‘Fringillidi’, sono stati scoperti e sequestrati al porto di Palermo. In azione i finanzieri del Primo nucleo operativo metropolitano, in collaborazione con i funzionari dell’ufficio delle Dogane, che hanno controllato un cittadino tunisino residente nel Catanese in procinto di imbarcarsi sulla nave in partenza per Tunisi. Nel corso dell’ispezione i funzionari Adm e la Squadra Cites (Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora) delle fiamme gialle, specializzata nei controlli a tutela della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie a rischio di estinzione, hanno trovato i cinque esemplari all’interno di due gabbie metalliche, privi di anelli identificativi e senza idonea documentazione.Questa specie risulta a rischio estinzione ed è quindi sottoposta a un programma di tutela ad hoc, sancito dalla Convenzione di Berna del 1979. Il responsabile è stato segnalato all’assessorato regionale dell’Agricoltura per violazione della norma nazionale che disciplina la materia, mentre i cardellini sono stati affidati dai finanzieri al Centro regionale recupero fauna selvatica di Corleone, all’interno della Riserva naturale orientata Bosco della Ficuzza, in provincia di Palermo.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Cinque cardellini a rischio estinzione sequestrati al porto di Palermo proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento