cinque-ospedali-lombardi-tra-i-migliori-al-mondo:-il-gemelli-di-roma-primo-tra-gli-italiani

MILANO – Niguarda, Humanitas, San Raffaele, Papa Giovanni XXIII e San Matteo. È la cinquina di ospedali lombardi presenti tra i primi otto in Italia secondo la consueta classifica sui migliori nosocomi del mondo, ‘World’s Best Hospitals 2026’, pubblicata oggi da Newsweek. Niguarda è il primo regionale al 43esimo posto mondiale, 51esima Humanitas di Rozzano, 57esimo il San Raffaele, al 104esimo posto il Papa Giovanni XXIII di Bergamo e al 134esimo il San Matteo di Pavia. Nella graduatoria italiana primeggia il Gemelli di Roma (al 33esimo posto mondiale), il Sant’Orsola-Malpighi di Bologna (76esimo, quinto assoluto in Italia), l’Ospedale Universitario di Padova (127esimo), l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona-Ospedale Borgo Trento (142esimo), il Careggi di Firenze (192esimo), il Policlinico di Modena (198esimo), il Sant’Andrea di Roma (203esimo), il Molinette-Città della Salute e della Scienza di Torino (221esimo).

“Cinque ospedali lombardi tra i primi otto in Italia e tre tra i primi cento al mondo- ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana- rappresentano un risultato che conferma la solidità del nostro sistema sanitario. È un riconoscimento al lavoro quotidiano di medici, infermieri, ricercatori e di tutto il personale sanitario che opera con professionalità e dedizione. Continueremo a investire in strutture, tecnologie e innovazione per garantire ai cittadini cure sempre più efficaci e moderne”. “Accogliamo questi risultati con soddisfazione, ma senza alcun trionfalismo: la priorità resta migliorare ogni giorno i servizi offerti ai cittadini”, dice l’assessore al welfare del Pirellone Guido Bertolaso.

