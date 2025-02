Cioccolato di Modica Igp, produzione e vendita in crescita in 2024

Nel 2025 campagnia promozionale e in arrivo il Passaporto Digitale

Roma, 3 feb. (askanews) – Un incremento della produzione del 3,8% e delle vendite del 12%. Il 2024 per il Cioccolato di Modica Igp si è chiuso con volumi produttivi in crescita e un ottimo riscontro sia in Italia che all’estero. Nell’anno del riconoscimento del Consorzio di Tutela sono stati prodotti oltre 347mila chili di cioccolato di Modica Igp, con un incremento del 3,8% rispetto al 2023. Incremento che assume un significato particolare in corrispondenza del secondo anno di seguito nel quale si è registrato un aumento di oltre il 120% del cacao, ingrediente principale.

Nel 2024 sono state, inoltre, immesse in commercio 3.870.645 barrette di cioccolato di Modica Igp, con un incremento rispetto al 2023 di circa il 12% . Al 31 dicembre salgono pertanto a oltre 22 milioni e 700mila le confezioni di cioccolato di Modica Igp immesse in commercio dall’avvento della certificazione IGP. Per il Consorzio si tratta di “un risultato al di sopra di ogni aspettativa”.

Un dato rilevante proviene dall’impiego del cioccolato di Modica IGP quale ingrediente nei prodotti trasformati: sono infatti 396 i prodotti autorizzati ad utilizzare la denominazione “Cioccolato di Modica IGP” sulla base delle autorizzazioni concesse dal Masaf fino alla data di riconoscimento del Consorzio e cioè il 16 dicembre 2024. Decadute per effetto di tale riconoscimento, la Direzione Generale del Consorzio è già alle prese con la proroga delle precedenti autorizzazioni e con il rilascio delle nuove.

Il Consorzio, che si è dotato recentemente degli organi deliberativi, guidati dal Presidente Salvo Peluso, pianifica nel 2025 una campagna promozionale in Italia e all’estero e, entro aprile, potrà dotarsi del nuovo Passaporto Digitale attraverso un contrassegno basato sulla tecnologia Qr Code.