sabato, 16 Maggio , 26
HomeAttualitàCircolare del ministero della Salute ai sanitari: nessun caso di hantavirus, ma...
circolare-del-ministero-della-salute-ai-sanitari:-nessun-caso-di-hantavirus,-ma-e-neccessario-essere-pronti
Circolare del ministero della Salute ai sanitari: nessun caso di hantavirus, ma è neccessario essere pronti
Attualità

Circolare del ministero della Salute ai sanitari: nessun caso di hantavirus, ma è neccessario essere pronti

Redazione-web
By Redazione-web

-

0
0

Nessun caso, ma necessarie misure di “preparedness e coordinamento” Milano, 16 mag. (askanews) – Il Ministero della Salute ha diffuso una nuova circolare con indicazioni operative per la gestione di eventuali casi sospetti, probabili o confermati di infezione da virus Andes (Andv), l’hantavirus collegato al focolaio registrato a bordo della nave da crociera MV Hondius. Nel documento si precisa che, allo stato attuale, non risultano casi registrati sul territorio nazionale, ma si ritiene necessario predisporre misure di “preparedness e coordinamento” per affrontare un’eventuale insorgenza di infezioni.

La circolare stabilisce che i casi sospetti debbano essere immediatamente isolati e sottoposti a valutazione anamnestica, con particolare attenzione ai collegamenti epidemiologici con passeggeri o membri dell’equipaggio della MV Hondius dal 5 aprile in poi. Tra i sintomi indicati figurano febbre, dolori muscolari, astenia, disturbi gastrointestinali e sintomi respiratori.

Il ministero raccomanda ai sanitari l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, compresi facciali filtranti FFP2 o FFP3, guanti, visiere e indumenti protettivi, considerando il patogeno classificato tra gli agenti biologici del gruppo 3. In caso di conferma diagnostica, i pazienti dovranno essere ricoverati in strutture dotate di adeguate misure di contenimento oppure, in assenza di centri regionali idonei, trasferiti all’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma.

La circolare dispone inoltre che le Regioni e le Province autonome trasmettano entro due giorni l’elenco delle strutture sanitarie abilitate alla gestione di agenti biologici di gruppo 3. Rafforzate anche le misure di tracciamento dei contatti e di formazione del personale sanitario sulle procedure di vestizione e svestizione dei Dpi.

Previous article
Da oggi i monopattini dovranno avere la targa, da luglio anche l’assicurazione
Next article
Sal Da Vinci conquista l’Europa con numeri record

POST RECENTI

Attualità

Sal Da Vinci conquista l’Europa con numeri record

Roma, 16 mag. (askanews) – Mentre cresce l’entusiasmo a Vienna per la partecipazione di Sal Da Vinci all’Eurovision Song Contest, i numeri certificano già un...
Attualità

Iran, anche i Paesi europei trattano con Teheran per passare lo Stretto di Hormuz

Roma, 16 mag. (askanews) – Secondo la tv di Stato iraniana, diversi Paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran per ottenere il via libera al...
Attualità

Il caso Garlasco, l’Associazione nazionale magistrati: rifuggire lo show, il processo è una cosa seria

Roma, 16 mag. (askanews) – "La prima vittima del processo mediatico è il principio di non colpevolezza. L’indagato diventa un presunto colpevole in attesa di...
Attualità

Atletica, Furlani vola a 8,43 in Cina: a 4 cm dal record italiano

Roma, 16 mag. (askanews) – Subito un Mattia Furlani in formato mondiale, 8,43 (vento 0.4 m/s) per il record personale migliorato di quattro centimetri al...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.