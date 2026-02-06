Circolo Posillipo, il presidente Campagnola: “Ricostruzione non veritiera”

NAPOLI – Il presidente del Circolo Posillipo, Aldo Campagnola, in merito all’articolo pubblicato con il titolo “Circolo Posillipo, il no dei soci a un modello esclusivo”, contesta il contenuto del pezzo, ritenuto “non veritiero rispetto ai fatti” e lesivo dell’immagine personale e del sodalizio sportivo.
Secondo quanto precisato dal presidente, l’Assemblea dei soci convocata domenica scorsa era chiamata a esprimersi su un pacchetto circoscritto di modifiche statutarie, riguardanti principalmente l’inserimento formale nello Statuto di misure già introdotte o oggetto di regolamentazione interna.
Tra queste, il divieto di utilizzo del contante – in vigore, sottolinea Campagnola, dal luglio 2022 sotto la sua presidenza – e il divieto di gioco delle carte con scommesse in denaro, sostituite da tornei senza premi in denaro, eventualmente destinati a finalità benefiche o con riconoscimenti simbolici in natura. Ulteriori proposte riguardavano la possibilità di partecipazione alle assemblee da remoto e l’introduzione del voto online.
Il presidente chiarisce, inoltre, che l’esito dell’Assemblea non sarebbe riconducibile a una bocciatura politica o a un giudizio sulla linea di gestione del Circolo, bensì al mancato raggiungimento del quorum deliberativo richiesto.
Per l’approvazione delle modifiche statutarie era infatti necessaria la maggioranza qualificata del 65%, soglia che non è stata raggiunta in sede di votazione.