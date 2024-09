Ciriani: agricoltura è pilastro, priorità del nostro Governo

Casellati: semplificare le norme per liberare talento imprenditori

Roma, 24 set. (askanews) – “Il governo Meloni ha tra i suoi obiettivi principali la difesa e la tutela delle nostre eccellenze, del nostro Made in Italy. Quando si parla di Made in Italy il pensiero va innanzitutto al settore agroalimentare”, aggiungendo come “l’agricoltura, la pesca, l’agroalimentare tutto è per noi un pilastro e gli interventi, anche normativi, fatti in questi due anni dimostrano quanto sostenere questi settori sia tra le priorità del nostro governo”, lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, intervenendo questa mattina a Siracusa, nell’ambito del DiviNazione Expo, all’incontro “Confronto sul futuro dell’agricoltura e della pesca con le istituzioni italiane ed europee”, con i rappresentanti delle istituzioni europee e italiane.

A seguire, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le riforme istituzionali, ha sottolineato “che ci sono troppe leggi che riducono la competitività e oggi le norme europee portano costi elevati per le imprese agricole. Le più colpite sono le PMI che faticano a competere globalmente. Come ministro per la Semplificazione Normativa – ha aggiunto – credo che semplificare sia essenziale per aumentare il PIL: meno burocrazia significa liberare il potenziale dell’agroalimentare. Estenderemo le semplificazioni all’agroalimentare per favorire l’eccellenza nel mercato globale. Vogliamo semplificare le norme per liberare il talento degli imprenditori”.

In apertura dei lavori è intervenuto anche il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida che ha sottolineato: “qui a Siracusa ciò che vogliamo rappresentare è l’italia e la qualità dei suoi prodotti. Una Italia che fa sistema, che sappia confrontarsi sulle cose che ci dividono ma soprattutto su quelle che ci uniscono. Dobbiamo creare qui la nostra ricchezza e il nostro valore”.