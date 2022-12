Cirielli: Europa sostenga missione pro Somalia

“Siamo estremamente preoccupati dalla spirale di violenza”

Milano, 14 dic. (askanews) – Il viceministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, ha incontrato per la prima volta, stamattina alla Farnesina, i viceministri somali agli Esteri e alla Pesca, Isaak Mohamed Mursal e Ali Ifiye Ali.

“Quest’incontro avvalora ancora una volta il legame profondo tra l’Italia e la Somalia, unite da una proficua collaborazione in numerosi ambiti, a conferma dell’interesse italiano per la promozione della pace, della prosperità e del progresso in Somalia”. Lo dichiara il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli.

“Rimaniamo al fianco della Somalia nel percorso di consolidamento istituzionale e di dialogo istituzionale inclusivo, nonché nell’attuazione delle necessarie riforme politiche ed economiche a beneficio della popolazione più vulnerabile”, continua Cirielli. “Siamo estremamente preoccupati dalla spirale di violenza che colpisce la Somalia, dove i civili continuano a cadere a causa dei ripetuti attentati compiuti da Al Shabaab e siamo vicini al popolo somalo e alle famiglie delle vittime. Il contrasto al terrorismo è al centro dell’agenda internazionale dell’Italia, come dimostrato dall’istituzione dell’Africa Focus Group nell’ambito della Coalizione globale anti Daesh, che abbiamo fortemente sostenuto dal 2021 assieme agli USA”, aggiunge il viceministro.

“L’Italia non si è mai risparmiata nel chiedere ai partner e alle istituzioni dell’UE di continuare ad assicurare il sostegno finanziario alla Missione ATMIS dell’Unione Africana, strumento essenziale per una transizione effettiva di responsabilità alle Forze di sicurezza somale e in grado di assicurare una stabilizzazione duratura nel Paese”, conclude Cirielli.

