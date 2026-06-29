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Cirio: contro l’Italian sounding, qualità e più tutele europee
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Cirio: contro l’Italian sounding, qualità e più tutele europee

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“Non basta una confezione con bandierina che richiami provenienza”

New York, 30 giu. (askanews) – L’Italian Sounding: se ne vedono di tutti i colori. In questo caso si risponde con la qualità, la promozione, l’informazione, la comunicazione? Askanews lo ha chiesto al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che guida sino al 30 giugno una delegazione con 17 aziende alla fiera “Summer Fancy Food 2026″ giunta alla sua 70a edizione e tenuta al Javits Convention Center di New York.”Si risponde – replica Cirio – con maggiori controlli e tutele sul piano giuridico, anche grazie all’impegno delle istituzioni. In Italia il Governo ha fatto molto in questa direzione; credo però che l’Europa possa e debba fare di più, perché il problema non è solo italiano ma europeo. Ciò che conta davvero è che la differenza si senta in bocca: i prodotti italiani sono un’altra cosa. Non basta una confezione con una bandierina che richiami la provenienza; quando si assaggia si capisce se un prodotto è davvero italiano. Quindi serve un doppio impegno: da una parte le istituzioni, dall’altra le nostre aziende, che devono continuare a puntare sulla qualità. Finché la qualità resterà la parola d’ordine non avremo problemi né timore di essere imitati”, chiosa il governatore.

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