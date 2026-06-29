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Cirio: export food piemontese verso Usa? Puntiamo al miliardo
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Cirio: export food piemontese verso Usa? Puntiamo al miliardo

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“Registriamo crescita esponenziale dell’8-9% ogni anno”

New York, 29 giu. (askanews) – A New York “Summer Fancy Food 2026″ parla italiano; è stato bello ricordare che, anche se ci sono i mondiali e noi non ci siamo e non vinciamo, nel cibo continuiamo a primeggiare: restiamo i primi e questo è un elemento importante. Come Regione Piemonte siamo la Regione d’Italia con il maggior numero di DOP e IGP, e quindi vantiamo la massima tutela della qualità dei nostri prodotti. Soprattutto, è significativo l’export alimentare verso gli Stati Uniti: in Piemonte vale quasi 800 milioni di euro l’anno. Puntiamo al miliardo, perché registriamo una crescita esponenziale, più o meno dell’8-9% ogni anno nelle nostre esportazioni. Siamo oltre il 10% di tutto il cibo che dall’Italia arriva in America, e quindi per noi è fondamentale essere presenti qui, da protagonisti”, lo spiega rispondendo ad askanews il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che guida sino al 30 giugno una delegazione con 17 aziende.Questo è un mercato molto sfidante, lo ha ricordato lei, ma i numeri sono importanti: come si affronta un mercato come quello americano? “Si affronta con la qualità. Evidentemente non possiamo competere sulle quantità, ma gli americani hanno ormai un palato raffinato che sa distinguere quando un prodotto costa di più perché offre qualcosa in più. È proprio questo che i prodotti italiani, e in particolare piemontesi, sanno dare: vini e non solo vini, formaggi, carni, tutto ciò che arriva dalla nostra Italia, dal nostro Piemonte, e che, quando viene assaporato, restituisce un’idea più ampia. Ricordando Carlin Petrini (recentemente scomparso), facciamo un pensiero al grande Carlin: quando mangi un cibo italiano non consumi solo una cosa buona, ma anche passione, storia, cultura, tradizione, rispetto per l’ambiente e per le persone. Tutto questo ha un valore unico, che gli americani hanno dimostrato di saper apprezzare” aggiunge il governatore.

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