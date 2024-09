Ciro Priello, Fabio Balsamo (The Jackal) e… il ‘falò di confronto’

La gag è già virale. Su Rai2 torna ‘The Floor’ dal 10 settembre

Roma, 6 set. (askanews) – Manca sempre meno alla seconda stagione di ‘The Floor’. Il game show, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine, vede protagonisti alla conduzione anche quest’anno Ciro Priello e Fabio Balsamo, il duo del gruppo ‘The Jackal’. In un video già virale sui loro canali social, però, sono già storie tese: Fabio e Ciro come una coppia in crisi, in una discussione tutta incentrata sui programmi tv. Alla fine, nessun dubbio: se ne parlerà martedì 10 settembre, alle ore 21.20, in prima serata su Rai2. Davanti ad un falò? Macché: di fronte ad un grande pavimento LED con 100 concorrenti pronti a sfidarsi per il montepremi di 100 mila euro!