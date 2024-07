Cirque du Soleil in Italia nel 2025 con Alegrìa – In A New Light

Prevendite aperte per Roma, Milano e Trieste

Milano, 1 lug. (askanews) – Cirque du Soleil arriva in Italia nel 2025 con Alegrìa – In A New Light, la straordinaria rivisitazione creativa del celeberrimo spettacolo del 1994 acclamato a livello internazionale. Il pubblico è, dunque, invitato sotto il Grand Chapiteau a Roma presso Tor di Quinto (dall’1 marzo al 13 aprile 2025), a Milano (dal 25 aprile al 2 giugno 2025) e, per la prima volta assoluta, a Trieste (dal 13 giugno al 13 luglio 2025) per vivere la pura magia teatrale di un classico del Cirque du Soleil completamente ripensato.Presentato per la prima volta nell’aprile 1994, Alegrìa (“gioia” in spagnolo) è uno degli spettacoli più iconici del Cirque du Soleil oltre che il più amato dai fan di tutto il mondo, un vero e proprio capolavoro che ha contribuito in maniera determinante a consacrare lo stile unico della compagnia a livello internazionale. In tournée dal 1994 al 2013, Alegrìa ha incantato oltre 14 milioni di spettatori in 255 città di 40 Paesi. La sua colonna sonora, candidata ai Grammy e caratterizzata dalla celeberrima canzone “Alegrìa”, è rimasta per ben 65 settimane consecutive nella Billboard World Music Chart ed è ancora l’album del Cirque du Soleil più acquistato e ascoltato in streaming.Per celebrare il 25° anniversario, nel 2019 Alegrìa è rinato in una nuova luce. Alegrìa – In A New Light è una riedizione completa dello spettacolo originale, pensata per emozionare anche il pubblico di oggi. Dalla sua anteprima mondiale, Alegrìa – In A New Light è andato in scena in Paesi come Canada, Stati Uniti, Corea del Sud, Giappone, Regno Unito e Spagna, ammaliando oltre 2,5 milioni di spettatori.