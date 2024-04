cisgiordania,-a-ramallah-marcia-di-protesta-contro-la-visita-di-blinken

Durante l’incontro con il presidente palestinese Mahmud Abbas

Ramallah (Cisgiordania), 10 gen. (askanews) – Marcia di protesta verso piazza Manara a Ramallah, in Cisgiordania, durante l’incontro tra il presidente palestinese Mahmud Abbas (Abu Mazen) e Antony Blinken.I manifestanti sono scesi in piazza contro la visita del Segretario di Stato americano e il suo sostegno a Israele, hanno esposto manifesti con scritto “I criminali di guerra non sono benvenuti” e hanno strappato una foto di Blinken che stringe la mano ad Abbas.”Mandiamo un chiaro messaggio al presidente Abbas di non incontrare questo assassino. È una partnership con il governo criminale della destra israeliana”, ha affermato Issam Bakr, coordinatore delle forze nazionali e islamiche di Ramallah.Il dipartimento di Stato Usa ha dichiarato che Blinken ha discusso con Abbas degli “sforzi in corso per ridurre al minimo i danni ai civili” e aumentare la fornitura di assistenza umanitaria a Gaza.