cisgiordania,-coloni-israeliani-attaccano-villaggio-palestinese

Almeno un morto, condanna della Casa bianca e di Netanyahu

Roma, 16 ago. (askanews) – Coloni israeliani hanno attaccato un villaggio palestinese vicino alla città di Qalqilya, nella Cisgiordania occupata, uccidendo almeno una persona.

Il ministero della Sanità palestinese ha riferito che un residente del villaggio di Jit è morto, mentre un altro è stato gravemente ferito per l’ultimo di una serie di attacchi da parte dei coloni in Cisgiordania.

L’esercito israeliano ha sostenuto di essere intervenuto, arrestando un israliano. L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha rilasciato una dichiarazione affermando che considera l’attacco della “massima gravità” e che i responsabili “saranno arrestati e processati”.

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha condannato l’attacco in un post su X, definendolo un “pogrom”.

La Casa bianca, dal canto suo, ha condannato l’attacco, affermando che gli attacchi dei coloni contro i civili palestinesi in Cisgiordania sono “inaccettabili” e devono cessare. “Le autorità israeliane devono adottare misure per proteggere tutte le comunità da danni, il che include l’intervento per fermare tali violenze e tenere tutti i responsabili di tali atti violenti a render conto,” ha dichiarato un portavoce della presidenza americana.