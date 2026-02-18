cisgiordania,-demolita-casa-di-un-leader-brigate-ezzedine-al-qassam

Al-Dawassa è stato ucciso nel 2024

Milano, 18 feb. (askanews) – L’esercito israeliano ha demolito e bombardato l’abitazione del palestinese Raafat al-Dawassa, leader delle Brigate Ezzedine al-Qassam, nel villaggio di Silat al-Harithiya, vicino a Jenin, in Cisgiordania. al-Dawassa è stato ucciso nel 2024 durante un raid.”Non sappiamo come dormiremo, tutti e sette i piani sono stati completamente distrutti. Le finestre sono rotte, i muri sono crepati e l’edificio è inabitabile”, ha dichiarato il peprietario di una casa vicina danneggiata dall’esplosione.