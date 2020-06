Citroën C3 Aircross Rip Curl, uno stile dinamico

Proseguendo per il quarto anno la sua collaborazione con la Marca Rip Curl Citroën presenta la nuova serie speciale C3 Aircross Rip Curl. Un incontro naturale tra 2 Brand che si uniscono per offrire prodotti creativi e tecnologici. SUV dal carattere unico, il più abitabile e modulabile del segmento, C3 Aircross è diventato un protagonista nel mercato e ha già conquistato quasi 290.000 clienti in Europa.

Collaborando ancora una volta con Rip Curl, un riferimento per il surf fin dal 1969, Citroën vuole rafforzare lo spirito d’avventura di C3 Aircross con una versione unica che esprime uno stile di vita dinamico orientato all’avventura.

