citroen:-quota-mercato-primi-4-mesi-sale-al-4,5%,-30mila-auto-vendute

Brand in crescita ogni mese da inizio anno rispetto al 2023

Milano, 2 mag. (askanews) – Ad aprile sono circa 7mila le immatricolazioni per Citroen in Italia, che valgono una quota di mercato del 4,5%, a conferma del trend di crescita del 2024: da gennaio, ogni mese ha fatto registrare una crescita rispetto allo stesso periodo del 2023.

Il mercato italiano – il secondo mercato per Citroen a livello globale dopo quello francese – ribadisce il suo ruolo chiave: la quota del primo quadrimestre, secondo l’analisi di Dataforce, è del 4,5% (+0,6 rispetto allo stesso periodo del 2023, e i volumi, che sfiorano 30mila registrazioni, crescono del 24%). Da segnalare l’incremento sul canale privati rispetto ad aprile 2023 di 1,9 punti percentuali.

Citroen C3, nell’imminenza del lancio della quarta generazione, conferma il suo successo commerciale e l’apprezzamento del pubblico: ad aprile è il terzo veicolo più venduto in Italia ed è il secondo nel proprio segmento con una segment share del 12,5%, in crescita di circa 2 punti percentuali rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Citroen C3 raccoglie un successo straordinario anche nel mercato Lcv, dove cresce di 14,5 punti percentuali rispetto ad aprile 2023 issandosi al primo posto con una segment share del 53%.

Citroen C5X è prima nel segmento D (sedan mainstream), considerando tutte le motorizzazioni, con una segment share del 51%. Citroen cresce anche nelle vendite a privati di vetture elettriche: raggiunge la market share record del 4,5% (+3,75 punti percentuali rispetto ad aprile 2023), e gli incentivi Easy Citroen si confermano una chiave di questo successo: presupposti incoraggianti per l’imminente lancio della nuova Citroen e-C3 e dell’Elettrico Sociale Citroen con cui il Brand affronterà la sfida di rendere accessibile e democratica la mobilità elettrica.

La dinamica favorevole sull’elettrico prosegue con e-C4 ed e-C4 X prime ad aprile nel proprio segmento tra i privati, con una segment share del 30,5%, in forte crescita di 26,6 punti percentuali rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Citroen Ami si conferma la regina tra le minicar elettriche, con il 38% di segment share, ed estendendo l’analisi a tutti le alimentazioni mantiene la leadership con una quota del 26%.