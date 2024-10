Città del vino, Bordin a Dolegna: sono rete di sviluppo del territorio

Pres. Consiglio Fvg: fondamentale per promozione nostro patrimonio

Milano, 5 ott. (askanews) – Il numero record di 39 Comuni aderenti più sei Pro Loco sono il biglietto da visita della Città del Vino del Friuli Venezia Giulia, che, nella mattinata di oggi, ha fatto il punto sulle dinamiche della realtà associativa nella cornice dell’azienda Jermann di Dolegna del Collio, in provincia di Gorizia.

All’assemblea regionale dell’associazione che ha previsto anche il passaggio del rinnovo delle cariche sociali in vista del consesso nazionale di novembre, il presidente del Consiglio del Fvg, Mauro Bordin ha sottolineato che “le Città del Vino rappresentano un tassello fondamentale nella promozione e valorizzazione del patrimonio enologico, culturale e paesaggistico della nostra regione. In un’epoca in cui la sostenibilità e il turismo responsabile diventano sempre più rilevanti – ha aggiunto – questa rete si pone come modello virtuoso di sviluppo territoriale equilibrato, che unisce tradizione e innovazione”.

“Far parte di questo sodalizio significa non solo poter contare su un marchio di qualità riconosciuto ma anche sviluppare iniziative comuni volte a promuovere il turismo enogastronomico e sostenibile” ha proseguito Bordin, evidenziando che “l’associazione offre inoltre un’opportunità preziosa di confronto e crescita per le amministrazioni locali, permettendo di condividere strategie per la tutela del paesaggio, l’innovazione nel settore vitivinicolo e la promozione turistica. In particolare – ha concluso – il contributo delle Pro Loco, con il loro radicamento sul territorio, è essenziale per la riuscita di manifestazioni ed eventi di grande richiamo”.

A illustrare i progetti realizzati e gli impegni futuri, è stato il coordinatore regionale Tiziano Venturini, vicesindaco del Comune di Buttrio, anch’essa Città del Vino, mentre il direttore della Cantina, Marco Rubino, ha fatto gli onori di casa. Presenti all’evento anche numerosi primi cittadini e amministratori delle varie Città del Vino del territorio, nonché rappresentanti del mondo delle Pro Loco e dei Consorzi di tutela.