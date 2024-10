Città del Vino: Edoardo Prestanti nuovo coordinatore della Toscana

E’ il sindaco di Carmignano. Vice è Arcenni, sindaco di Terricciola

Milano, 6 ott. (askanews) – Edoardo Prestanti, sindaco di Carmignano (Prato) è il nuovo coordinatore regionale della Toscana di Città del Vino, e il vicecoordinatore è Matteo Arcenni, sindaco di Terricciola (Pisa). Prestanti succede a Jessica Pasquini, sindaca di Suvereto. Della nuova giunta del coordinamento regionale fanno parte anche la stessa Pasquini e Andrea Marrucci, sindaco di San Gimignano; Giulia Centoni assessore all’agricoltura e turismo del Comune di Montecarlo (Lucca); Giulio Vezzosi, assessore all’agricoltura del Comune di Vinci (Firenze); Alessio Mugnaini, sindaco di Montespertoli (Firenze); Andrea Caccialupi, assessore al turismo del Comune di Manciano; e Giuseppe Stiaccini, sindaco di Castellina in Chianti (Siena).

“Partendo dal prezioso lavoro già avviato a Carmignano, dove il vino è inserito in un progetto di sostenibilità e sviluppo locale, il mio impegno sarà quello di proporre la promozione del vino in un contesto più ampio, legandolo ad iniziative turistiche ed esperienziali, integrando l’agricoltura, la tutela del paesaggio e la conoscenza del territorio” ha dichiarato Prestanti, sottolineando che “sono convinto che saremo in grado di creare nuove opportunità di crescita per le nostre comunità e favorendo una collaborazione virtuosa tra i comuni membri, si arrivi a rafforzare la nostra appartenenza alla rete delle Città del Vino, guardando al vino come simbolo inscindibile dalla nostra cultura e potente motore di eccellenza, dal valore riconosciuto a livello nazionale e internazionale”.

Il Consiglio nazionale delle Città del Vino, di cui fanno parte sia i coordinatori regionali sia i consiglieri nazionali, sarà chiamato ad eleggere il nuovo presidente nazionale dell’Associazione nel corso dell’assemblea che si terrà il 27 ottobre prossimo a Stresa, in Piemonte, in occasione della Convention d’Autunno delle Città del Vino.