Città invisibile su Netflix: trama e cast della serie tv

Basata su una storia co-sviluppata dagli scrittori e autori di best seller Raphael Draccon e Carolina Munhóz, Città invisibile è la nuova serie brasiliana di Netflix. Al timone del progetto televisivo c’è Carlos Saldanha. Quest’ultimo è stato il regista di diversi film d’animazione (tra i quali, L’era glaciale 2 – Il disgelo e L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri) e candidato all’Oscar per il lungometraggio animato Ferdinand.

Città invisibile si presenta come uno show che mescola il genere fantasy e poliziesco. Al centro c’è un’indagine che porta alla scoperta di un mondo popolato da creature magiche. Saldanha è alla prima volta alla regia di una serie tv. Città invisibili, composta da otto episodi è disponibile sulla piattaforma Netflix il 5 febbraio.

Città invisibile: la trama della serie tv

La trama segue Eric, un agente della Stazione di Polizia Ambientale, che, dopo una tragedia familiare, indaga sulla morte di un misterioso animale. Il suo cadavere è stato ritrovato su una spiaggia di Rio de Janeiro. Le indagini lo porteranno all’interno di una lotta eterna tra esseri umani e creature invisibili, che si nascondono tra le persone comuni. Queste entità, riconducibili alla mitologia e alle leggende brasiliane, potrebbero aiutarlo a far luce sul suo misterioso passato.

La serie è stata annunciata nel 2018 e le riprese si sono svolte l’anno successivo tra San Paolo e Rio de Janeiro. “A differenza del mio lavoro precedente, questa serie non è per bambini. È un thriller per un pubblico adulto“, aveva dichiarato il regista Saldanha all’epoca. E poi ha aggiunto: “L’idea è quella di usare elementi mistici appartenenti alla cultura brasiliana per dare un’aura soprannaturale a situazioni realistiche”.

Città invisibile su Netflix: il cast e i personaggi

Nel cast della serie tv, Marco Pigossi nel ruolo del detective Eric e Alessandra Negrini che interpreta Inês, la proprietaria di una discoteca che nasconde un segreto. Compongono il cast anche gli attori Jessica Corres, Fabio Lago, Wesley Guimares, Manu Diggets, Julia Konrad, Jose Dumont, Victor Anarpane e Áurea Maranhão in ruoli non ancora identificati.

