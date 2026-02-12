giovedì, 12 Febbraio , 26

Olimpiadi del verde a Myplant & Garden, al via dal 18 febbraio a Fiera Milano Rho

Poste, Sonia portalettere a La Salle tra quotidianità e grandi imprese sportive

Evasione fiscale, nuova indagine su Amazon: perquisizioni nella sede di Milano

Draghi in Belgio sprona i leader Ue: “Urgente investire”

Cittadinanza, Braga (Pd): serve una legge per chi nasce in Italia

“Tema immigrazione declinato da destra solo in logica emergenza e securitaria”

Roma, 12 feb. (askanews) – “Quindici storie che ci raccontano come nel nostro Paese ci sono giovani, ragazzi e ragazze, persone, che pure essendo nate in Italia, vivendo e avendo studiato qui, ancora non sono cittadini a pieno titolo. Questo si traduce in una serie di ostacoli che condizionano molto la vita quotidiana, i percorsi di studio, la possibilità di andare in gita scolastica assieme agli altri compagni”. Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga, a margine della presentazione del libro “Volti italiani. 15 storie che ci spiegano perché serve una legge sulla cittadinanza” di Victoria Karam, nella sala stampa di Montecitorio.”Il tema dell’immigrazione oggi è declinato da questa destra solo in una logica di emergenza e securitaria, mentre è un grande tema da governare con politiche che puntano a riconoscere pienamente il diritto alla cittadinanza traendo anche spunto e forza da quella mobilitazione che, seppure non ha portato all’approvazione del referendum di un anno fa, ha dimostrato come c’è nel Paese la consapevolezza che serve riformare quella legge per dare finalmente una cittadinanza piena che riconosca a chi nasce in Italia il diritto ad essere a pieno titolo cittadino italiani”, ha aggiunto Braga.Alla conferenza stampa sono intervenuti anche Ouidad Bakkali (Partito Democratico), Giorgia Rombolà (Tg3), Matteo Favero (Partito Democratico).

