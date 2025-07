Cittadinanza, Premier Meloni: “Non è tra le priorità del governo”

ROMA . “Il centrodestra è composto da forze politiche diverse, è normale” che ci siano posizioni diverse, come ad esempio sulla cittadinanza. E questa “è anche la ragione per la quale abbiamo un programma di governo: sarebbe utile per tutti concentrarsi sulle priorità indicate nel programma. E la cittadinanza non è tra queste”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni intervistata da Bruno Vespa in videocollegamento con il forum in Masseria, in corso a Manduria.

Il messaggio della leader del centrodestra arriva all’indomani dello scambio di ammiccamenti tra Forza Italia e Partito democratico sulla proposta azzurra dello Ius Scholae e la riaffermazione del fronte del ‘no’ leghista.

