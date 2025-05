Cittadino italiano sequestrato a New York: arriva il secondo arresto, è un trader svizzero

ROMA – Si è consegnato spontaneamente alla polizia di New York William Duplessie, trader svizzero attivo nel settore delle criptovalute, ritenuto il secondo responsabile del sequestro di Michael Valentino Teofrasto Carturan, cittadino italiano trattenuto e torturato per diciassette giorni in un appartamento di lusso nel cuore di SoHo, Manhattan.

Secondo quanto riferito dalle autorità, Duplessie avrebbe agito in concorso con John Woeltz, altro trader noto nell’ambiente crypto, già arrestato il 24 maggio durante un blitz della polizia scattato pochi minuti dopo la fuga della vittima. Carturan, infatti, sarebbe riuscito ad allontanarsi dall’appartamento e, scalzo e visibilmente scosso, avrebbe chiesto aiuto a un agente in strada. Le immagini del suo salvataggio, diffuse in esclusiva da NBC New York, mostrano l’uomo in bermuda, mentre implora assistenza.

Nel corso dell’operazione, gli agenti hanno trovato Woeltz in accappatoio e lo hanno fermato senza opporre resistenza. Con il suo arresto, gli investigatori hanno avviato una serie di interrogatori, portando oggi alla svolta rappresentata dalla cattura di Duplessie.

A gettare nuova luce sul profilo psicologico del primo arrestato è stata la madre, Joan Woeltz, che in un’intervista al New York Daily News ha descritto il figlio come un “entusiasta precoce del mondo crypto”, ma anche come una persona vulnerabile, che sarebbe stata “manipolata e isolata dalla famiglia da un altro trader”. Senza mai fare nomi, la donna ha lasciato intendere che dietro l’intero piano potrebbe esserci proprio Duplessie.

Nell’indagine è comparso anche il nome di Beatrice Folchi, 24 anni, italiana residente da anni a New York e assistente personale di Woeltz. La giovane è stata ascoltata dagli inquirenti ma, al momento, non risulta indagata ed è stata rilasciata dopo l’interrogatorio.

Il caso, ancora avvolto da diversi interrogativi, sembra ruotare attorno a un intreccio di interessi economici, criptovalute e relazioni personali deteriorate, che ha portato a un’escalation di violenza. Le autorità stanno ora cercando di chiarire i motivi del sequestro e il ruolo preciso dei soggetti coinvolti.

