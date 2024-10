Cittadino italo-israeliano ucciso in attacco Hamas a Jaffa

(Adnkronos) – Un cittadino italo-israeliano è rimasto vittima dell’attentato rivendicato da Hamas a Jaffa lo scorso primo ottobre. Lo ha confermato la Farnesina all’Adnkronos. Nell’attentato a sud di Tel Aviv sono morte sette persone, mentre altre 16 sono rimaste ferite.

La settima vittima è stata identificata come Victor Shimshon Green, 33 anni. L’uomo viveva in un rifugio per senzatetto a Jaffa, come riporta il Times of Israel.

Le altre vittime sono state identificate dalle autorità israeliane come Revital Bronstein, 24 anni, Ilia Nozadze, 42 anni, Shahar Goldman, 30 anni, Inbar Segev Vigder, 33 anni, Nadia Sokolenco, 40 anni, e Jonas Chrosis, 26 anni. A sferrare l’attacco sono stati Mohammad Mesek e Ahmed Himouni entrambi di Hebron.