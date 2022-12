CIU Unionquadri presente alla Giornata Europea della Sicurezza

Roma, 9 dic. (askanews) – CIU Unionquadri é stata presente con FIRAS-SP (Federazione Italiana Responsabile Addetti alla Sicurezza Servizi di Protezione e Prevenzione) alla giornata europea della sicurezza (XVI edizione) che si é svolta a Roma il 6 dicembre scorsa.

Dopo le ultime due edizioni, svoltesi in modalità webinar, quest’anno l’evento è tornato dal vivo coniugando una parte convegnistica ad una più dinamica di condivisione tra i partecipanti.

Si è parlato di formazione e ogni partecipante ha potuto ascoltare le novità in termini di formazione ma si é potuto anche calare praticamente nel mondo della formazione innovativa attraverso la sperimentazione di scenari virtuali di rischio vivendo realtà simulate di pericolo attraverso l’ausilio di dispositivi virtuali di formazione.

La giornata è stata l’occasione per permettere alla rete FIRAS di ritrovarsi e condividere i risultati attesi raggiunti, esperienze, conoscenze ma anche per chiudere l’anno formativo e lanciare il programma 2023.

La presidente Gabriella Ancora della CIU Unionquadri ha parteciapato, in qualità di rappresentante dell’organizzazione sindacale presente al CNEL: “Siamo da sempre impegnati in campagne di prevenzione sulla sicurezza dei lavoratori e convinti che in futuro sarà sempre più importante affiancare alla formazione tradizionale gli aspetti pratici tramite l’ausilio di strumenti innovativi e multimediali per portare in aula prove pratiche e addestramento a beneficio dei discenti e di conseguenza della sicurezza dei lavoratari”.

continua a leggere sul sito di riferimento