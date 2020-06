“Clamoroso al Cibali!”: la storia dietro la famosissima frase pronunciata da Sandro Ciotti

Clamoroso al Cibali! è una famosa locuzione coniata dal celebre giornalista Sandro Ciotti che entrò nel gergo giornalistico italiano per indicare un risultato a sorpresa in cui la formazione che sulla carta è sfavorita riesce a ribaltare i pronostici e prevalere. Ma come è nata questa locuzione? In quali circostanze? La famosa locuzione fu coniata il 4 giugno 1961 in occasione del match tra Catania ed Inter valido per l’ultima giornata del campionato di Serie A 1960/61. I nerazzurri di mister… continua a leggere sul sito di riferimento