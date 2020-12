Clamoroso al Maradona – il Torino passa in vantaggio: gol di Izzo | VIDEO

Clamoroso al Maradona. Il Torino, contro ogni pronostico della vigilia, passa in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’azione in particolare si sviluppa da sinistra verso destra; questa la dinamica del gol: combinazione Ricardo Rodriguez-Verdi con quest’utlimo che crossa in area cercando una traiettoria a rientrare.

Izzo porta in vantaggio i granata

La palla scavalca tutta la retroguardia del Napoli e finisce tra i piedi di Izzo che con una volée beffa Meret. Il tiro del difensore napoletano colpisce il terreno di gioco prima di insaccarsi, inesorabilmente, sul secondo palo.

