Clamoroso Bonucci: “Va rispettato il protocollo, dovevamo scendere in campo”

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, torna a parlare di Juventus-Napoli, la partita fantasma. Dichiarazioni che lasciano a dir poco esterrefatti: “Ci sono delle regole che ci permettono di stare tranquilli e vanno rispettate. Dispiace vivere questo momento di grande incertezza, però le regole ci sono e grazie alle regole possiamo giocare tranquilli. Questa è la sola cosa che conta. Non siamo mai stati preoccupati per la nostra salute, eravamo in una bolla non per necessità ma per precauzione. Ora però mettiamoci alle spalle le polemiche. su invito.

Sarà emozionante giocare di nuovo davanti ai tifosi (in Polonia riapriranno gli stadi), da noi ne entrano ancora pochi e questo non è il calcio che vogliamo”.

