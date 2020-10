Clamoroso – Da Torino: “Il giudice lo sa che la sentenza è forzata…”

Nel corso della trasmissione Up&Down in onda sulle frequenze di Radio Bianconera è intervenuto l’ex arbitro (oggi avvocato di successo) Luca Marelli. Queste le sue parole riprese dalla nostra redazione: “La mia posizione su Juventus Napoli l’ho espressa già nei giorni scorsi, ora come ora non sono sorpreso della decisione assunta dal giudice in sede di primo grado. Ho qualche dubbio però che la sentenza regga di fronte al Collegio di Garanzia.

Le motivazioni sono contraddittorie, giuridicamente non sono perfette e credo che lo sappia anche Mastrandrea. A una lettura giuridica più approfondita è difficile che venga confermato il 3-0 per il Napoli. La partita verrà riprogrammata e verrà eliminato il -1. Questa è la mia opinione professionale”.

