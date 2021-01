Clamoroso dal Messico: il Napoli è a soli due punti dalla Champions, l’esonero di Gattuso può creare problemi al Chucky! | (anteprima)

I giornalisti di ESPN Messico, attraverso un lungo articolo pubblicato sulle colonne del loro portale, hanno analizzato l’attuale momento di crisi che il Napoli sta vivendo. Secondo i colleghi del noto organo di informazione sportiva, l’eventuale esonero di Rino Gattuso potrebbe costituire un problema per il redimento del “beniamimo di casa”, Hirving Lozano. Ecco un estratto dell’articolo tradotto dalla nostra redazione:

Lozano segna un gol-lampo contro il Verona: non è bastato per scongiurare la debacle

“Le ultime sconfitte del Napoli mettono Gennaro Gattuso sulla graticola. La stampa italiana riferisce che il tecnico potrebbe essere esonerato.

Dal canto suo, Lozano sta attraversando uno dei suoi migliori momenti di forma con il Napoli. Ora però con il possibile esonero di Gattuso, la squadra potrebbe cambiare timoniere. Gattuso ha dato continuità a Hirving Lozano, che ha risposto in campo a suon d gol. Le due recenti sconfitte potrebbero costargli caro. Ora in club è in crisi, eppure risultati alla mano il Napoli è sesto a due punti dalla zona Champions. Nonostante ciò, in città serpeggia un certo malcontento.

Secondo De Laurentiis Gattuso è il responsabile di questo crollo, ecco perché il patron sta pensando al ritorno di Rafa Benitez. Il ‘Chucky’ sta facendo bene, davanti a lui ci sono solo Cristiano Ronaldo, Immobile e Muriel che comuque calciano tanti rigori. Lozano era in difficoltà quando alla guida dei partenopei c’era Carlo Ancelotti. Oggi il ragazzo ha trovato contiuità con Gattuso, che però è in dubbio”.

