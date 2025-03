Clamoroso in Nba, Boston Celtics acquistati per 6,1 miliardi. È record nella storia Usa

(Adnkronos) – Passaggio di consegne storico in Nba. I Boston Celtics, campioni in carica, vengono ceduti per 6,1 miliardi di dollari. Una cifra mai vista nella storia dello sport americano. Come riportato dal Boston Globe, la franchigia è stata rilevata da Bill Chisholm, amministratore delegato e co-fondatore di Symphony Technology Group, società di private equity con sede in California.

Si tratta di un’operazione da record nel mondo delle franchigie a stelle e strisce, che supera i 6,05 miliardi sborsati dall’investitore Josh Harris nel 2023, per l’acquisto dei Washington Commanders in Nfl. In Nba, il precedente primato riguardava i 4 miliardi di dollari pagati dal miliardario Mat Ishbia (presidente e ad dell’istituto di credito ipotecario United Wholesale Mortgage) per prendere i Phoenix Suns.