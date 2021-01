Paolo Silvio Mazzoleni è l’arbiro che indirizzò pesantemente la Supercoppa italiana del 2012. Il fischietto di Bergamo favorì la Juventus in quel di Pechino, un momento drammatico nella storia recente del Calcio Napoli. Mazzoleni è intervenuto sulle frequenze di Radio Punto Nuovo e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riprese dalla nostra redazione:

RESTA SEMPRE AGGIORNATO!

Mazzoleni torna sulla Supercoppa italiana del 2012

“Non ho mai avuto la presunzione di essere un grande arbitro, ma ho sempre agito secondo coscienza. Come tutti posso aver commesso degli errori, però ho sempre lavorato per migliorarmi per migliorarmi. Se Hamsik mi è antipatico? Sono stato frainteso. Non ho mai detto di aver avuto un pessimo rapporto con il capitano del Napoli. Ho invece detto che è normale avere un rapporto più diretto con alcuni capitani, ma sfido chiunque a dire che io abbia parlato male dell’ex calciatore del Napoli”.

IL PROFILO COMPLETO DI PAOLO SILVIO MAZZOLENI

The post Clamoroso, Mazzoleni ammette di aver favorito la Juve nel 2012: “Posso sbagliare come tutti. Su Hamsik vi dico…” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento