Juanma Lopez, agente di Alvaro Morata, ha parlato al sito ufficiale del giornalista Gianluca Di Marzio, ed è clamoroso il retroscena di mercato: il Napoli voleva prendere Alvaro, ma lui ha rifiutato perché nella sua mente, e nel suo cuore, c’era solo la Juventus! Queste le dichiarazioni del procuratore.

Il retroscena di mercato: Morata ha rifiutato il Napoli

“Morata è sempre stata la prima scelta della Juventus. E sarebbe andato solo alla Juventus. Il problema, almeno all’inizio, era che l’Atletico pretendeva solamente una cessione a titolo definitivo, non lo lasciava andare in nessun altro modo. Verso la fine del mercato, però, si sono verificate una serie di circostanze per cui Suarez ha detto sì ai rojiblancos e Alvaro ha avuto il via libera per andare in prestito oneroso. Tanto Andrea quanto Fabio sono stati determinanti. Lo hanno chiamato, si sono parlati più volte. Tra loro c’era intesa già prima e c’è una grande intesa oggi, hanno un bel rapporto. Poi bisogna dire che il ds della Juve ha inciso molto nel percorso professionale di Alvaro perché già nel 2014 ha premuto molto per portarlo alla Juve. Altre squadre italiane che hanno provato a prendere Morata? Milan e Napoli. Ma per lui c’era solo la Juve”.

Clicca qui se vuoi restare sempre aggiornato

The post Clamoroso retroscena, ag. Morata: “Il Napoli lo voleva, ma Alvaro non avrebbe mai accettato” | Il motivo appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento