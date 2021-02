Clamoroso retroscena: contatto ADL-Agnelli per liberare Sarri. I dettagli

Alfredo Pedullà, noto giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a Canale 8 nel corso della trasmissione Ne parliamo il lunedì. In particolare, Pedullà risponde ad Alvino in merito a un retroscena di mercato che riguarda il presunto ritorno di Sarri a Napoli. Questi i dettagli.

Pedullà sull’attuale momento del Napoli: che retroscena!

Partiamo dalle dichiarazioni di Alvino: “De Laurentiis si era adoperato con la famiglia Agnelli per dirimere la questione del contratto di Sarri”. La risposta di Pedullà: “Mi risulta questo intervento, ma non è detto che chi voglia riscaldare la minestra trovi dall’altra parte qualcuno disposto a fare altrettanto”. La chiosa di Alvino è sul mercato: “Uno come Ibra avrebbe risolto i problemi di personalità di questa squadra. Ibra era anche d’accordo però l’ex tecnico non è stato ascoltato”.

