Clan del Trapanese in affari con gli americani, blitz con 13 arresti

TRAPANI (ITALPRESS) – I carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Trapani, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo, hanno eseguito 13 arresti e 11 denunce nei confronti di presunti affiliati alla famiglia mafiosa di Castellamare del Golfo (Trapani). Tra gli arrestati il reggente, Francesco Domingo, soprannominato “Tempesta” e già condannato per associazione mafiosa.

Nell’operazione “Cutrara” sono impegnati 200 militari dell’Arma con il supporto di unità navali, aeree e reparti specializzati come lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, nonchè unità cinofile per la ricerca di armi. In corso anche decine di perquisizioni.

I reati contestati sono associazione di tipo mafioso,

