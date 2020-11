Dall’alba i Carabinieri del comando provinciale di Napoli – su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia – stanno eseguendo una serie di misure cautelari in carcere a Napoli, Caserta e Roma.

Le indagini – riferiscono i Carabinieri – hanno ricostruito la piena attività operativa del clan Giannelli operante nelle aree urbane di via Cavalleggeri, via Coroglio, Agnano e Bagnoli nel settore delle estorsioni e del narcotraffico.

Controllo anche sui parcheggiatori abusivi. (ANSA).