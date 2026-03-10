martedì, 10 Marzo , 26

Class Action contro Sony per i prezzi dei giochi Playstation
Class Action contro Sony per i prezzi dei giochi Playstation

Causa da 2 miliardi di sterline in tribunale a Londra

Milano, 10 mar. (askanews) – Il colosso giapponese dell’intrattenimento Sony è sotto processo a Londra, con l’accusa di aver violato la legge sulla concorrenza applicando prezzi eccessivi a milioni di utenti PlayStation nel Regno Unito. “Una volta acquistata una PlayStation, non c’è altra scelta che acquistare i giochi digitali da loro, e Sony ha abusato di questa posizione facendo pagare ai consumatori prezzi troppo alti”, ha dichiarato dal tribunale Alex Neill, l’attivista che ha intentato la class action da 2 miliardi di sterline per conto di circa 12,2 milioni di utenti.”La nostra richiesta riguarda il fatto che i giocatori paghino un prezzo equo per i loro giochi. Nella nostra causa sosteniamo che Sony abbia abusato della sua posizione sul mercato rendendosi l’unico luogo in cui è possibile acquistare giochi digitali e contenuti aggiuntivi”, ha sottolineato Neill.All’accusa di abuso della posizione dominante, Sony ha risposto che se si considera il sistema nel suo complesso, ovvero il prezzo della console e dei giochi, “è chiaro che la redditività del sistema PlayStation è tutt’altro che eccessiva”.

